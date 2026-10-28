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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Россию островом стабильности в мировом огромном, бушующем, кипящем океане. Об этом она заявила по итогам выступления на пленарном заседании палаты первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"Мы не идеализируем себя, но это остров стабильности. И от всех нас, от нашей слаженной работы зависит, чтобы эта стабильность способствовала дальнейшему успешному развитию нашей страны", – добавила она.

Ранее глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем, депутат Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуной – высшим рангом в сумо.

Одновременно с этим он назвал Россию великой державой, которая обладает силой и устойчивостью. По его мнению, страна располагает значительными ресурсами – уровень самообеспечения продовольствием составляет 100%.