Ушаков рассказал о переговорах по снятию санкций против РФПИ

Фото: kremlin.ru

Россия и США продолжают обсуждать возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Переговоры по этому вопросу идут уже некоторое время, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, глава РФПИ Кирилл Дмитриев активно взаимодействует с американской стороной. Именно эти контакты стали одной из причин обсуждения возможного снятия ограничений.

"Такой разговор ведется. Он уже какое-то время ведется, каков будет результат – я не знаю", – заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против РФПИ. По данным СМИ, эта инициатива связана с усилиями по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.