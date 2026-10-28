28 октября, 23:56Транспорт
Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск рейсов
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В трех аэропортах Москвы временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском, сообщила Росавиация.
В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Информация о сроках действия ограничений не приводится.
Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании рейсов.
Ограничения ввели на фоне атаки украинских беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 47 аппаратов, летевших в сторону столицы.