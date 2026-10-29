До 12 градусов тепла ожидается в Москве 29 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 29 октября, в Москве ожидается сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В столице днем температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. В ночные часы похолодает до 4 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться в пределах 758–760 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем воздух прогреется до 13 градусов. Ночью температура может опуститься до 1 градуса.

Ранее сообщалось, что после 5–6 ноября в столице могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова. После первой декады ноября небо все чаще начнут закрывать плотные облака, а столбики термометров по ночам будут опускаться к нулевой отметке.