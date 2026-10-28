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28 октября, 10:23

Общество

Дождь ожидается в Москве 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода в столице начнет меняться с наступлением ноября. В первый день месяца в Москве ожидается дождь, сообщила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Со сменой воздушного потока нужно ждать и изменения характера погоды", – отметила она.

По ее словам, 1 ноября в Москве будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем – от 5 до 10 градусов тепла.

До 31 октября, уточнила Позднякова, в столичном регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ночью в Москве ожидается от 2 до 4 градусов тепла, днем – от 9 до 11 градусов.

Ветер до конца октября будет юго-восточным, а 1 ноября сменится на северный.

При этом после 5–6 ноября в столице могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. После первой декады ноября небо все чаще начнут закрывать плотные облака, а столбики термометров по ночам будут опускаться к нулевой отметке.

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