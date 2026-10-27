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27 октября, 15:55

Общество

Ночные заморозки вновь ожидаются в столичном регионе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Московском регионе предстоящей ночью, 28 октября, вновь ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Там отметили, что минувшей ночью, 27 октября, заморозки в регионе также фиксировались. Минимальная температура – минус 2,8 градуса – была зарегистрирована в районе поселка Черусти, который называют неофициальным "полюсом холода" Подмосковья.

По прогнозу, на фоне переменной облачности без осадков температура в столице в ночь на 28 октября составит плюс 1–3 градуса, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков. В Москве воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, в Подмосковье – от плюс 9 до плюс 14 градусов.

Ранее сообщалось, что 27 октября в Москве завершится золотая осень: в столицу придут дожди, станет пасмурно, а температура составит от 3 до 8 градусов тепла. По данным синоптиков, снег и ощутимые ночные заморозки в Москве в начале ноября пока не прогнозируются. Устойчивого снежного покрова и сильных холодов также пока ждать не стоит.

Температура в Москве будет на 4–5 градусов выше климатической нормы до конца октября

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