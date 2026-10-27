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27 октября, 16:42

Спорт

Мбаппе извинился перед болельщиками из Китая после шутки о Мао Цзэдуне

Фото: legion-media.com/Bestimage/Cyril Moreau

Нападающий испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам в связи с ранее сделанным высказыванием. Об этом сообщает агентство AFP.

"Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения", – сказал Мбаппе, добавив, что он глубоко уважает китайский народ и его историю и искренне сожалеет.

По данным агентства, текст заявления футболист передал на французском, английском и китайском языках. До этого также извинения в связи с инцидентом принесло руководство Ла Лиги.

Поводом стало высказывание Мбаппе о любимом интернет-меме. Футболист рассказал, что его смешит отредактированное изображение Мао Цзэдуна, на котором лицо лидера Китая заменили его собственным. При этом, рассказывая про мем, он назвал Мао Цзэдуна "китайским диктатором".

После этого некоторые китайские компании прекратили сотрудничество со спортсменом. В частности, производитель энергетических напитков Dongpeng Beverage Group объявил о расторжении рекламного контракта. Крупный поставщик молочной продукции Mengniu Dairy также отказался от сотрудничества с Мбаппе.

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