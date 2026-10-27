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27 октября, 11:24

Спорт

Две компании из Китая разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне

Фото: legion-media.com/ZUMA Press Wire/Matthieu Mirville

Китайские компании Dongpeng Beverage Group и Mengniu Dairy прекратили сотрудничество с нападающим мадридского "Реала" Килианом Мбаппе после его шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на газету Jiefang Daily.

Производитель энергетических напитков Dongpeng Beverage Group объявил о расторжении рекламного контракта с футболистом. Крупный поставщик молочной продукции Mengniu Dairy также отказался от сотрудничества с Мбаппе. Обе компании заявили о нулевой терпимости к действиям, которые задевают национальные чувства.

Поводом стало высказывание футболиста о любимом интернет-меме. В интервью Мбаппе признался, что его смешит отредактированное изображение Мао Цзэдуна, на котором лицо лидера Китая заменили его собственным. При этом, рассказывая про мем, Мбаппе назвал Мао "китайским диктатором".

Ситуация развернулась на фоне волны шуток про Мбаппе-"диктатора". Поводом для них стал эпизод марта 2026 года, когда футболист забрал капитанскую повязку у Н'Голо Канте в его день рождения во время товарищеского матча Франции с Колумбией. Пользователи, вспоминая этот и другие моменты, начали изображать его в военном кителе под ИИ-трек "Килиан – диктатор".

Позднее Мбаппе отреагировал на этот тренд, заявив, что часть шуток его веселит, но сравнение с реальными тиранами он считает неприемлемым. Он также отметил, что некоторые мемы показывают "недостаток политической осведомленности".

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