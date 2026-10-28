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28 октября, 04:49

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ABC: скелет нанотираннуса продали в Нью-Йорке за 47,3 миллиона долларов

Скелет динозавра по прозвищу Джоди продали на аукционе в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura

Останки динозавра по прозвищу Джоди ушли с молотка за 47,3 миллиона долларов – сумму, значительно превысившую первоначальные прогнозы организаторов торгов. О результатах международного аукциона Sotheby's в Нью-Йорке сообщил телеканал ABC.

Специалисты аукционного дома оценили возраст скелета примерно в 67 миллионов лет. Его стоимость прогнозировалась в диапазоне от 6 до 9 миллионов долларов, однако итоговая цена оказалась намного выше ожиданий.

Имя покупателя не раскрывается. По информации Sotheby's, новый владелец предпочел сохранить анонимность.

После сделки останки Джоди заняли второе место в истории по стоимости среди проданных скелетов динозавров. Более высокую сумму заплатили за окаменелость тираннозавра по прозвищу Гус – 15 июля в Нью-Йорке ее продали за 50,1 миллиона долларов.

Тем временем в Китае представили реалистичную механическую модель динозавра. Роботизированный тираннозавр умеет рычать и двигаться, а также заглядывает посетителям в глаза.

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