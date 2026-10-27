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27 октября, 23:58

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Экзитпол: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

На выборах в Израиле лидирует правящая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/RONEN ZVULUN

Ни одна из политических сил Израиля пока не получает необходимого числа мест для формирования правительства по итогам парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола 12-го канала местного телевидения.

Согласно предварительным оценкам, партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху получает 24 мандата в кнессете. Главная оппозиционная сила – партия "Яшар" – набирает 22 места.

При этом оппозиционный блок может рассчитывать на 52 мандата, тогда как правящая коалиция получает 50. Еще 18 мест, по данным экзитпола, приходятся на арабские партии.

Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой большинства депутатов – не менее 61 из 120. Таким образом, ни один из двух основных блоков пока не набирает необходимого числа голосов.

Ранее парламентские выборы прошли в Сербии. Победу на них одержал оппозиционный "Студенческий список". По итогам стратифицированной выборки у победителей будет от 135 до 140 мандатов в Скупщине из 250. Коалиция "Объединенная Сербия", которую представлял экс-президент Александр Вучич, получила около 105 мест.

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