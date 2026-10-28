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28 октября, 09:19

Безопасность

В МВД рассказали, как настроить безопасный поиск для защиты от нежелательного контента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Родителям желательно включить фильтры в "Яндекс Браузере" и Google Chrome, чтобы ограничить доступ детей к нежелательному контенту в интернете. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По результатам исследования Mediascope, на которое сослались в ведомстве, дети начинают пользоваться интернетом с четырех лет. К 16–17 годам подростки осваивают базовые информационные технологии, а у 24% из них уже есть собственный блог. Поэтому родителям советуют использовать специальные настройки программ, позволяющие скрывать нежелательные материалы.

В частности, в "Яндекс Браузере" можно включить семейный режим. Для этого нужно ввести любой запрос в поисковую строку, перейти в нижнюю часть страницы с результатами и открыть раздел "Настройки". В появившемся меню следует выбрать пункт "Семейный режим".

В Google Chrome для настройки безопасного поиска необходимо открыть страницу поисковой системы и нажать "Настройки" в правом нижнем углу. Затем нужно перейти в раздел "Настройки поиска", выбрать пункт "Безопасный поиск" и активировать его. В открывшемся меню следует установить режим "Фильтры", который позволяет скрывать нежелательную информацию.

Ранее Минцифры РФ создало штаб для защиты сетей связи от внешних угроз. Определены ключевые объекты и требования к их безопасности. Также ведется работа по резервированию узлов и магистральных линий.

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