Число пострадавших при атаке на Воронежскую область выросло до 44 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших в результате террористической атаки на Воронежскую область 26 октября увеличилось до 44 человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Большинству пострадавших помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась 12 пациентам. Погибли три человека.

В медучреждениях региона остаются 10 совершеннолетних пациентов: 1 находится в тяжелом состоянии, 9 – в состоянии средней степени тяжести. Еще 2 ранее тяжелых пациентов переведены из реанимации в профильные отделения.

Кроме того, 1 взрослый и 1 ребенок были выписаны 27 и 26 октября соответственно. В региональном Минздраве отметили, что держат на особом контроле оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

В ночь на 26 октября ВСУ нанесли удар по Воронежу. Над городом и в соседних районах ликвидировали 113 БПЛА. В результате ударов возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях, в офисном здании в центре города, в многоквартирном доме, в двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

Большая часть пострадавших была в поезде, который шел в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали фрагменты БПЛА. Возбуждено уголовное дело о теракте. Помимо этого, транспортная прокуратура начала проверку из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области после атаки.

