Россиянка Касабиева завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе в Астане

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Российская спортсменка Алина Касабиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Астане.

В финальной схватке в весовой категории до 65 килограммов Касабиева одержала победу над представительницей Молдавии Ириной Рингачи. Таким образом, она принесла российской команде первую золотую медаль на текущем турнире.

Ранее россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису в Любляне. В финале она со счетом 4:3 победила представительницу Германии Аннетт Кауфманн.

До этого российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира на соревнованиях в Баку в весовой категории более 100 килограммов. Он досрочно одолел азербайджанца Ушанги Кокаури.

