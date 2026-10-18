Россиянка Абраамян завоевала золото чемпионата Европы по настольному теннису

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова

Россиянка Элизабет Абраамян обыграла немку Аннетт Кауфманн в финале чемпионата Европы по настольному теннису в Любляне. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.

Абраамян стала первой россиянкой, выигравшей европейское первенство в одиночном разряде. До этого лучшим результатом российских спортсменок на чемпионатах Европы в одиночке были бронзовые медали. Ирина Котихина завоевала ее в 2007 году, а Полина Михайлова – в 2015 году. Среди мужчин лучшим достижением стала бронза Федора Кузьмина в 2009 году.

В составе сборной СССР спортсменки пять раз побеждали в одиночном разряде на чемпионатах Европы. Зоя Руднова становилась чемпионкой в 1970 и 1972 годах, Валентина Попова – в 1980 и 1984 годах, Флюра Аббате-Булатова – в 1988 году.

Золото Абраамян стало первой медалью российских спортсменов на чемпионатах Европы по настольному теннису за пять лет. В октябре 2021 года мужская сборная России завоевала серебро командного турнира. На том же первенстве Лев Кацман и Максим Гребнев выиграли парный разряд и стали первыми россиянами, победившими в этой дисциплине.

Ранее Светлана Ганина и Оксана Фадеева выигрывали парные соревнования в интернациональных дуэтах: Ганина – с белоруской Викторией Павлович в 2007 году, Фадеева – с литовкой Рутой Пашкаускене в 2010 и 2011 годах.

Абраамян 23 года. Она 11 раз становилась чемпионкой России: четыре раза в одиночном разряде в 2022–2025 годах, трижды в смешанном разряде в 2022, 2025 и 2026 годах, дважды в парном разряде в 2023 и 2026 годах и дважды в командном турнире в 2020 и 2022 годах.

На молодежном чемпионате Европы 2021 года теннисистка выиграла одиночный и парный разряды, а в марте 2026 года победила в одиночных и парных соревнованиях международного турнира в Тунисе.

Чемпионат Европы проходит в Любляне с 11 октября и завершится 18 октября финалом мужского одиночного разряда. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российские пловцы Егор Корнев и Кирилл Пригода одержали победы на третьем этапе Кубка мира в Астане. Корнев выиграл дистанцию 50 метров баттерфляем, а Пригода стал первым на стометровке брассом. Оба спортсмена победили на всех трех этапах турнира в своих дисциплинах и завоевали "Тройную корону".

Корнев также установил рекорд России в Баку и мировой рекорд в Ташкенте. Еще одну победу на этапе в Астане одержала россиянка Ралина Гилязова, показавшая лучший результат на дистанции 50 метров брассом.

