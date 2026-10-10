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10 октября, 18:09

Спорт

Дзюдоист Тасоев принес России первое золото чемпионата мира в Баку

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира в весовой категории свыше 100 килограммов. Соревнования проходят в Баку.

В финальной схватке россиянин досрочно одолел азербайджанца Ушанги Кокаури. Эта победа принесла сборной России первую золотую медаль на текущем мировом первенстве.

Для 28-летнего Тасоева это третья победа на чемпионатах мира. Кроме того, спортсмен дважды завоевывал бронзу мировых первенств в командном турнире. В его активе также три золотые медали чемпионатов Европы и победа на Европейских играх.

Ранее бронзовыми призерами турнира стали Сабина Гилязова (до 48 килограммов), Мадина Таймазова (до 70 килограммов), Мария Иванова (свыше 78 килограммов) и Нияз Билалов (до 100 килограммов).

Чемпионат мира в Баку завершится 11 октября командным турниром.

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