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Центробанк России выявил несколько схем обхода микрофинансовыми организациями (МФО) требований регулирования, в том числе с помощью займов с открытым лимитом кредитования. Об этом заявил глава департамента небанковского финансирования ЦБ Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР, передает "Интерфакс".

По словам Кочеткова, отдельные организации оформляли кредитные линии на срок свыше тысячи лет. Он отметил, что МФО применяют кредитные линии, игнорируя требования регулятора. В третьем квартале текущего года 69% займов пришлось на кредиты с лимитом, а 75% этих лимитов имели полную стоимость кредита (ПСК) со ставкой выше 200% годовых.

Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложить заменить МФО на государственную программу микрокредитования на базе банков с госучастием. Он считает, что МФО и коллекторов нужно ликвидировать "как класс".

Он объяснил, что в последнее время задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями растет. Причиной, по его мнению, стало падение доходов населения.