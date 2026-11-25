Фото: телеграм-канал Nerpa Saint Petersburg

Экипаж рыболовецкого судна на Ладожском озере увидел петербургского самца нерпы Крошика. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в телеграм-канале.

Крошик находился у борта судна и наблюдала за людьми. Рыбаки помахали ему, и тюлень ответил тем же. На спине у животного члены экипажа заметили трекер. Они связались с инспекторами национального парка "Ладожские шхеры" и сообщили о встрече, назвав тюленя крайне дружелюбным, симпатичным и веселым.

"Самое главное, что он жив, и мы теперь знаем об этом точно", – сообщил фонд, добавив, что Крошик выглядит упитанным и активным.

В начале сентября Крошик уплыл в открытую Ладогу – тюлень вернулся в дикую природу спустя 10 лет. Из-за своих особенностей он сильно привязался к человеку.

Позднее фонд сообщал, что специалистам из России отключили доступ к французской системе Argos, с помощью которой отслеживали перемещения тюленя в дикой природе.