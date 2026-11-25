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Попытку кибератаки зафиксировали на серверах прямой линии губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом заявила первый замминистра информации и общественных коммуникаций региона Анна Пикулина, передает ТАСС.

По ее словам, атака отразилась на качестве связи. В частности, возникли перебои с трансляцией.

"Думаю, это только подтверждает, что интерес к трансляции есть не только у курян, но и у наших дальних соседей, которые пытаются всячески атаковать сейчас наши серверы", – сказала Пикулина.

К настоящему времени трансляция восстановлена.

Ранее россияне пожаловались на проблемы с сервисами "Ростелекома". Общее число сообщений за сутки составило 2,7 тысячи. Пользователи указали на неполадки в работе сервиса и общий сбой. Больше всего жалоб поступило из Новосибирской, Иркутской и Нижегородской областей, а также Приморского и Хабаровского края.