25 ноября, 19:30Происшествия
Хакеры попытались атаковать серверы прямой линии Хинштейна
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Попытку кибератаки зафиксировали на серверах прямой линии губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом заявила первый замминистра информации и общественных коммуникаций региона Анна Пикулина, передает ТАСС.
По ее словам, атака отразилась на качестве связи. В частности, возникли перебои с трансляцией.
"Думаю, это только подтверждает, что интерес к трансляции есть не только у курян, но и у наших дальних соседей, которые пытаются всячески атаковать сейчас наши серверы", – сказала Пикулина.
К настоящему времени трансляция восстановлена.
Ранее россияне пожаловались на проблемы с сервисами "Ростелекома". Общее число сообщений за сутки составило 2,7 тысячи. Пользователи указали на неполадки в работе сервиса и общий сбой. Больше всего жалоб поступило из Новосибирской, Иркутской и Нижегородской областей, а также Приморского и Хабаровского края.
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