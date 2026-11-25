Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пик снежной непогоды, накрывшей столичный регион, пройден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Пик непогоды позади, атмосферное давление начнет расти, а в регион придет похолодание, осадки пойдут на спад", – рассказал собеседник агентства.

С его слов, предстоящей ночью в Московском регионе, оказавшемся в тылу балканского циклона, принесшего осадки, возможен небольшой, местами умеренный снег. В столице будет от минус 3 до минус 5 градусов, по области – от минус 3 до минус 6 градусов.

Днем 26 ноября на фоне небольшого снега синоптики ожидают в Москве от минус 1 до минус 3 градусов, в Подмосковье – от минус 1 до минус 4 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Кроме того, 26 ноября в Москве ожидается гололедица. В связи с непогодой столичный главк МЧС России призвал горожан выбирать для парковки безопасные места, держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, быть осторожными за рулем и не оставлять детей без присмотра.