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Один из школьников, присутствовавших на заседании немецкого бундестага, уснул во время речи канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На кадрах трансляции телеканала Phoenix также заметно, что выступление политика не вызвало большого интереса и у депутатов.

Мерц выступал 25 ноября в рамках обсуждения во втором чтении проекта федерального бюджета Германии на 2027 год. Во время его речи операторы показали гостевую ложу, где находилась группа школьников. Один из них дремал, склонив голову, остальные сидели с отстраненным видом.

Не слишком внимательно слушали канцлера и в зале заседаний. Некоторые парламентарии зевали, смотрели в смартфоны или оживленно общались друг с другом. Аплодировали выступлению Мерца лишь немногие депутаты.

Неодобрительную реакцию вызвали и слова канцлера о необходимости продолжать оказывать помощь Украине. В ответ на данное заявление из зала раздался выкрик.

Нередко справиться с сонливостью не удается даже главам государств. Ранее президент США Дональд Трамп дважды засыпал в ходе первого заседания созданного им "Совета мира" в Вашингтоне. Совет был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа.