The Guardian: Трампа освистали на финальном матче НБА в Нью-Йорке

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Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа освистали во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА "Нью-Йорк Никс" – "Сан-Антонио Сперс". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Guardian.

Американский лидер пришел на игру в качестве гостя владельца "Никс" Джеймса Долана. Во время исполнения государственного гимна перед игрой Трампа показали на видеоэкране, после чего по всей арене раздались насмешки и свист.

По данным издания, Трамп был в кадре чуть более 8 секунд и все это время приветствовал публику с улыбкой на лице.

Ранее в Канаде во время матчей НХЛ освистали гимн Соединенных Штатов. Это произошло в феврале 2025 года после введения президентом США пошлин в 25% на канадские товары.

В частности, болельщики канадского клуба "Оттава Сенаторз" освистали гимн перед матчем регулярного чемпионата с "Миннесота Уайлд". Похожая ситуация произошла перед игрой между канадской командой "Калгари Флэймз" и американским клубом "Детройт Ред Уингз".