Подросток утонул после падения с сапборда в Нижегородской области

Фото: МАХ/"Нижегородский Следком"

Подросток утонул, упав с сапборда в карьере города Навашино в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел 8 августа. По предварительным данным, мальчик находился на водоеме в компании сверстников без сопровождения взрослых.

"Во время сплава на сапе произошло его опрокидывание, в результате чего подросток скрылся под водой и не появился на поверхности", – рассказали в ведомстве.

Спасатели вытащили тело подростка из воды. При осмотре следователи не обнаружили телесных повреждений криминального характера.

Ранее двое детей утонули, купаясь в пруду в Кизлярском районе Дагестана. Трагедия произошла на окраине населенного пункта Ясная Поляна. Погибшими оказались несовершеннолетние 2014 и 2016 годов рождения. Тела из пруда извлекли прохожие, после чего передали их родственникам.