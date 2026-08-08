08 августа, 18:52Происшествия
Двое детей утонули в пруду в Дагестане
Фото: ТАСС/Александр Река
Двое детей утонули, купаясь в пруду в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в 17:15 по московскому времени от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы района. Трагедия произошла на окраине населенного пункта Ясная Поляна.
Погибшие – дети 2014 и 2016 годов рождения. Тела из пруда извлекли прохожие, после чего передали их родственникам.
Ранее девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковной Электростали. Он играл с друзьями в футбол возле водного объекта и решил достать попавший туда мяч. Ребенок ушел под воду на расстоянии около пяти метров от берега.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.