Двое детей утонули в пруду в Дагестане

Фото: ТАСС/Александр Река

Двое детей утонули, купаясь в пруду в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в 17:15 по московскому времени от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы района. Трагедия произошла на окраине населенного пункта Ясная Поляна.

Погибшие – дети 2014 и 2016 годов рождения. Тела из пруда извлекли прохожие, после чего передали их родственникам.

Ранее девятилетний мальчик утонул в пруду в подмосковной Электростали. Он играл с друзьями в футбол возле водного объекта и решил достать попавший туда мяч. Ребенок ушел под воду на расстоянии около пяти метров от берега.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

