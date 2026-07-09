Дело возбуждено после гибели двух девушек в водоеме в парке Уссурийска

Фото: МАХ/"Следком Приморья"

Уголовное дело возбуждено после гибели двух девушек в водоеме в парке в Уссурийске. Об этом сообщило СУ СК России по Приморскому краю.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске 9 июля были обнаружены тела утонувших девушек 2005 и 2008 года рождения. Третью девушку 2006 года рождения спасли сотрудники базы.

Расследование будет вестись по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

Ранее в Татарстане девушка на гидроцикле наехала на сапборд с тремя мужчинами на Волге в окрестностях поселка Октябрьского. В результате 35-летний мужчина упал в воду и утонул. Двое других мужчин смогли самостоятельно выбраться на берег.