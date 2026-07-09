Суд Южной Кореи утвердил 7-летний срок экс-президенту Юн Сок Елю

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Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту страны Юн Сок Елю, осужденному на 7 лет тюрьмы за препятствование аресту и другим преступлениям. Об этом пишет Yonhap.

По данным агентства, суд утвердил большинство обвинений в отношении экс-президента, включая препятствование исполнению двух ордеров на его арест, нарушение прав членов кабинета министров на участие в обсуждениях во время военного положения, а также составление и уничтожение документов о введении военного положения.

Конституционный суд Кореи отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий декабря 2024 года. Тогда он ввел в стране военное положение и заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения импичмента.

На фоне этих событий парламент приостановил работу, а спикер У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным.

Спустя время Юн Сок Ель отменил военное положение. В свою очередь, члены Демократической партии потребовали его отставки.

В апреле 2025 года суд признал введение военного положения противоречащим основному закону страны, и Юн Сок Ель был окончательно отстранен от власти. В 2026-м он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

При этом прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для Юн Сок Еля по делу о мятеже.