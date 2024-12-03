Командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке работы парламента

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Командующим военным положением в Южной Корее был назначен начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су. Он объявил о приостановке работы парламента на фоне ситуации в стране, сообщает агентство Yonhap News.

Кроме того, на время действия военного положения он ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги. При этом южнокорейские власти решили ввести контроль за всеми СМИ, действующими в государстве.

Также после объявления военного положения вице-премьер и министр экономики и финансов Республики Корея Чхве Сан Мок созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников. Как выяснили журналисты, на нем будут присутствовать главы Банка Кореи, комиссии по финансовым услугам и службы финансового надзора.

После проведения этой встречи планируется организовать отдельное заседание, на которое будут приглашены высокопоставленные должностные лица Минфина.

На фоне этих событий ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" вызвала в парламент страны своих депутатов. Им поручили организовать собрания, в ходе которых планируется обсудить и начать проводить процедуры, направленные на отмену военного положения. Однако, как выяснили представители агентства, вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея были заблокированы.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение о введении в стране военного положения 3 декабря. По данным СМИ, глава государства провел экстренное совещание в своем офисе ночью. После него лидер страны сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

