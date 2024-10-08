МО Южной Кореи: КНДР может направить военных на Украину для поддержки России

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Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Глава ведомства напомнил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, этот документ похож на заключение военного союза. В связи с этим он назвал такое развитие событий весьма вероятным, передает его слова южнокорейское агентство Yonhap.

Соответствующий документ был подписан в середине июня 2024 года, когда Владимир Путин приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. Договор подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о поставках Ираном и КНДР ракет России, назвав их выдумками.

Информация о том, что Иран и КНДР якобы передали на территорию РФ ракеты малого радиуса действия, распространилась в СМИ в начале сентября. Эти сообщения через некоторое время опровергли и представители МИД Ирана.