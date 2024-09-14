Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет расширять сотрудничество с РФ

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил, что власти КНДР будут расширять сотрудничество с российской стороной в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Шойгу посетил Пхеньян 13 сентября. В рамках переговоров с лидером КНДР стороны отметили динамичное развитие между двумя странами во всех сферах, включая политику, экономику и культуру.

По окончании встречи Ким Чен Ын попросил передать Владимиру Путину свой привет и пожелания крепкого здоровья и успехов в работе, а российскому народу – победы и процветания, счастья и благополучия.

В середине июня Владимир Путин приезжал с рабочей поездкой в КНДР, в рамках которой он подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, отмечали в Кремле.