Путин заявил, что договор с КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан Россией и Северной Кореей, подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одной из стран, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Комментируя это положение документа, президент обратил внимание на заявления США и прочих государств НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, а также самолетов F16 и других видов вооружения и техники, которыми можно будет наносить удары по территории России.

"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось о заключении Россией и КНДР соответствующего договора. При этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявлял, что этот документ заменит аналогичные договоренности двух стран, которые были подписаны ими в 1961, 2000 и 2001 годах. По его словам, необходимость в новом договоре объясняется значительными изменениями геополитической обстановки как в регионе, так и во всем мире.

Путин прибыл в Северную Корею 18 июня с государственным визитом, что, в соответствии с дипломатическим протоколом, является наивысшей градацией таких посещений и свидетельствует о растущем развитии отношений между странами.

Встреча с лидером КНДР стала для российского президента третьей за период, прошедший с 2019 года. При этом переговоры глав двух государств, которые состоялись 19 июня в формате тет-а-тет, длились около двух часов, хотя по плану не должны были превысить часа.

