Ким Чен Ын встретил Путина в Пхеньяне

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин прибыл в город Пхеньян, где его встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Президент РФ прилетел в столицу страны по приглашению председателя государственных дел, сообщает ТАСС.

Главы стран обнялись при встрече. Путин прибыл из Якутска около 03:00 по местному времени. Ким Чен Ын встретил его у трапа самолета. После рабочей программы глава РФ планирует направиться во Вьетнам.

Встреча с Ким Чен Ыном для Путина станет уже третьей с 2019 года. Визит российского лидера является государственным. Согласно дипломатическому протоколу, такая наивысшая градация говорит о растущем развитии отношений между странами.

Содержательная часть визита состоится 19 июня. Общение лидеров может продлиться около 9 часов.

Днем ожидается церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, после пройдет совместное фотографирование, а затем в госрезиденции Кымсусан начнутся переговоры. После их завершения Путин и Ким Чен Ын проведут общение тет-а-тет. Они могут совершить прогулку по резиденции.

Первую часть переговоров завершит подписание документов. В частности, главы государств сделают заявления для прессы, после чего российский президент возложит венок к монументу "Освобождение".

Кроме того, в честь приезда Путина Ким Чен Ын проведет торжественный прием в доме приемов Моннангван. По дороге в аэропорт лидеры намерены посетить храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк.

Ранее Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. В документе российский президент поручил принять предложение МИД РФ, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями. Также он разрешил министерству в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения.

