Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

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Владимир Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Об этом сообщает RT.

В документе российский президент поручил принять предложение МИД РФ, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями. Также он разрешил министерству в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Ранее в статье президента РФ для газеты "Нодон синмун" отмечалось, что Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство, основанное на принципах равенства, уважения и доверия. Глава государства заявил, что отношения между двумя странами насчитывают свыше 70 лет и богаты историческими традициями. Также Путин напомнил, что Советский Союз стал первым в мире, кто признал Северную Корею и установил с ней дипломатические отношения.

