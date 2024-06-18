Путин заявил, что Россия и КНДР продолжают развивать многоплановое партнерство

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Россия и Северная Корея активно развивают многоплановое партнерство, которое было основано на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Об этом говорится в статье Владимира Путина для газеты "Нодон синмун", текст которой приводится на сайте Кремля.

По словам президента РФ, отношения между нашими странами насчитывают более 70 лет и богаты славными историческими традициями. К примеру, народы обеих стран бережно хранят память о совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев и многое другое.

СССР стал первым в мире, кто признал КНДР и установил с республикой дипломатические отношения. В марте 1949 года во время первого визита в Москву основателя КНДР Ким Ир Сена был подписан Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР.

Новыми важными вехами в отношениях двух стран стал первый визит Путина в Пхеньян в 2000 году и ответный визит председателя Госкомитета обороны КНДР Ким Чен Ира в Россию. Подписанные тогда двусторонние декларации определили основные приоритеты и направления многопланового партнерства. Действующий же лидер КНДР Ким Чен Ын, по словам Путина, уверенно следует курсом его предшественников.

Российский президент добавил, что РФ высоко ценит твердую поддержку КНДР в проведении спецоперации на Украине, солидарность по ключевым международным вопросам, а также готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН.

"Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга", – подчеркнул Путин.

США, с другой стороны, изо всех сил пытаются навязать миру порядок, основанный на глобальной неоколониальной диктатуре и на двойных стандартах. При этом страны, которые не согласны с таким подходом, сталкиваются со все более жестким внешним давлением. В частности, США с союзниками открыто заявляют о нанесении РФ стратегического поражения, пытаются максимально затянуть конфликт на Украине и изолировать Россию.

Однако все эти попытки провалились, так как РФ продолжает уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивая промышленность, технологии, науку, образование и прочее.

"Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы", – заявил Путин.

Москва всегда поддерживала и будет поддерживать Пхеньян, а также героический корейский народ в его противостоянии опасному и агрессивному врагу, в борьбе за независимость и самобытность.

Россия также готова к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, добавил президент. Так, для этого необходимо развивать альтернативные механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным санкциям и выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

Также планируется развитие гуманитарного взаимодействия между РФ и КНДР. В частности, в планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, нарастить взаимные туристические поездки, культурные и спортивные обмены.

"Твердо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР", – подчеркнул глава российского государства.

Ранее сообщалось, что Путин посетит КНДР с дружественным государственным визитом с 18 по 19 июня. Далее, 19 и 20 июня, президент РФ посетит Вьетнам, добавляли в пресс-службе Кремля.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, содержательная часть визита Путина в КНДР состоится 19 июня. Его сопровождающими выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и другие.