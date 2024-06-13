Песков заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с КНДР

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Российская сторона намерена наращивать сотрудничество с КНДР, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сделав акцент на том, что это право никем не должно оспариваться.

"Северная Корея – это наш сосед. Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, право РФ развивать отношения с соседними странами не должно вызывать озабоченности у других государств.

До этого в КНДР Владимира Путина назвали самым близким другом корейского народа. В заявлении МИД Северной Кореи говорилось, что страна всегда готова тепло принять президента РФ. Там также отметили что визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Россию стал важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений.

