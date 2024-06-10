Песков: Кремль своевременно проинформирует о визите Путина в КНДР и Вьетнам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о визите Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам проинформируют отдельно и своевременно. Об этом сообщает RT.

"Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает", – сообщил представитель Кремля.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщили о планах Путина посетить КНДР и Вьетнам.

До этого в КНДР назвали президента РФ самым близким другом корейского народа. В заявлении МИД Северной Кореи говорилось, что страна всегда готова тепло принять Путина. Там также отметили что визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Россию стал важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений.

