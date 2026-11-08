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08 ноября, 04:24

Экономика

Россия в 41 раз нарастила импорт маргарина из США

Фото: depositphotos/Dream79

Россия в сентябре 2026 года увеличила импорт американского маргарина в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до рекордных 184,7 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни США.

За сентябрь США экспортировали на российский рынок маргарина и спредов на 184,7 тысячи долларов. Это максимальное значение как минимум с 2001 года, помесячные данные за более ранний период не публикуются.

Суммарно за январь–сентябрь США экспортировали в Россию маргарина и спредов на 380,4 тысячи долларов. Годом ранее за три квартала этот показатель составлял 30,2 тысячи долларов.

Всего за сентябрь США поставили маргарин на мировой рынок на 39,3 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями стали Канада с импортом на 11,8 миллиона долларов, Мексика – 8,6 миллиона, Нидерланды – 5,5 миллиона, Куба – 1,9 миллиона и Ирландия – 1,2 миллиона долларов. Суммарные поставки за три квартала достигли 305,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что российский экспорт в США сладкой газировки и других напитков с содержанием сахара в сентябре вырос на 65% в месячном выражении и достиг почти 366 тысяч долларов.

За девять месяцев поставки такой продукции в США составили 2,4 миллиона долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия пока не входит в число крупнейших поставщиков этих напитков на американский рынок.

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