Правительство РФ повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран

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Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр. Об этом говорится в постановлении кабмина.

Новые ставки распространяются на спиртовые настойки, виски, ром, джин, водку, ликеры, неденатурированный этиловый спирт и другие спиртовые напитки.

До этого для этой продукции действовала ставка 20%, но не менее 3 евро за литр. Повышенные пошлины будут действовать до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что Латвия стала крупнейшим поставщиком водки на российский рынок в январе – марте 2026 года. За отчетный период импорт этого крепкого алкоголя из балтийской республики достиг 2,6 миллиона долларов.