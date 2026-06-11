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11 июня, 20:55

Экономика

Правительство РФ повысило пошлины на пальмовое масло из недружественных стран до 35%

Фото: depositphotos/tristantan71

Правительство России повысило ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло и его фракции из недружественных государств до 35%. Исключение сделано для Венгрии и Словакии, сообщил Минсельхоз.

По словам замминистра сельского хозяйства Максима Борового, решение стало ответом на санкции. При этом на стоимости готовой продукции повышение пошлин не скажется, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок из дружественных стран, уверены в Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что пальмовое масло из недружественных государств закупали всего два российских предприятия. Сейчас оба переориентируются на альтернативных поставщиков.

"В целом принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства масложировой продукции и увеличению ее доли на внутреннем рынке", – подчеркнул замминистра.

Ранее Владимир Путин продлил до конца лета временный порядок регистрации и маркировки некоторых импортных товаров, поступающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Изменения внесены в указ "Об особенностях таможенного регулирования на границе РФ", где срок "до 31 мая 2026 года включительно" заменили на "до 31 августа 2026 года включительно".

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