Медведев заявил, что финансы на восстановление музея-панорамы в Севастополе найдены

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что музей-панорама "Оборона Севастополя", поврежденный в результате удара ВСУ, будет восстановлен. Об этом он сказал на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".

"Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что профинансирует восстановление", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Медведева, сомнений в том, что объект будет восстановлен, нет.

Ночью 10 июня ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя", в результате чего начался пожар, который удалось ликвидировать только 11 июня.

Панорама, воссозданная советскими художниками после Великой Отечественной войны, оказалась практически уничтожена, однако сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели во второй раз за историю.

Директор музея Михаил Смородкин заявил, что восстановление здания и воссоздание картины может занять около пяти лет, напомнив, что в советское время только написание полотна заняло три года.