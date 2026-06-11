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11 июня, 08:55

Происшествия

В Севастополе ликвидировали пожар в здании музея-панорамы после атаки ВСУ

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", который произошел в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Там добавили, что никто не погиб и не пострадал. Пожарные смогли вынести из здания некоторые фрагменты полотна панорамы, которые, однако, оказались сильно повреждены.

ВСУ ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя" в ночь на 10 июня. В результате атаки в здании вспыхнул огонь, который удалось локализовать через несколько часов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны панорама уже подвергалась массированной бомбардировке немецкой авиации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Киев пытается бить по истории, но ее невозможно победить или предать забвению.

Музей-панорама "Оборона Севастополя" заявил о намеренной атаке ВСУ

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