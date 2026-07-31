Правила перевозок в поездах изменятся в России с сентября

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Минтранс утвердил поправки в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.

Новые правила также направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью. Пассажиры, использующие коляски, смогут покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом количество таких мест в свободной продаже будет ограничено.

Для маломобильных граждан, которым специальная каталка не нужна, билеты на эти места можно будет оформить не ранее чем за 10 суток до отправления. Это, как отмечается, гарантирует их наличие на ранних этапах продаж.

Кроме того, сопровождающие больше не смогут занимать специальные места без присутствия человека с инвалидностью. Также отменяется требование о возврате билетов на пригородные поезда с указанием мест только в кассе.

Ранее РЖД опровергли сообщения о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Некоторые издания писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов.

Между тем была возобновлена продажа билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 2026 года. Реализация проездных документов была приостановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры.