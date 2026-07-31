ТАСС: мужчина упал в Москву-реку с Патриаршего моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спасатели достали из воды и передали медикам мужчину, упавшего с Патриаршего моста в Москву-реку. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 12-летний мальчик утонул во время купания в реке Ануй Алтайского края. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В связи с участившимися случаями гибели детей на водоемах следователи призвали родителей не оставлять их без присмотра даже при умении плавать, объяснять опасность необорудованных мест и сильного течения, а также запрещать опасные игры в воде.