"АвтоВАЗ" начнет производство Lada Azimut 25 сентября

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Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти 25 сентября, рассказал президент компании Максим Соколов.

По его словам, после полудня будет дан старт торжественному запуску на конвейере производства данной модели.

Новый кроссовер впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta, а на старте получит модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.

По словам Соколова, в 2026 году компания выпустит несколько тысяч таких автомобилей. Точное количество будет определяться темпами продаж, которые, как он отметил, начинаются с задержкой в два–три месяца после старта производства.

Продажи модели в России должны открыться до конца 2026 года. В следующем году производитель собирается выпустить не менее 20 тысяч автомобилей.

Ранее экспортные поставки "АвтоВАЗа" распространились на 31 направление. Кроме того, компания остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей с полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства.

