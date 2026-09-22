Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 20:30

Транспорт

"АвтоВАЗ" начнет производство Lada Azimut 25 сентября

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти 25 сентября, рассказал президент компании Максим Соколов.

По его словам, после полудня будет дан старт торжественному запуску на конвейере производства данной модели.

Новый кроссовер впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta, а на старте получит модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.

По словам Соколова, в 2026 году компания выпустит несколько тысяч таких автомобилей. Точное количество будет определяться темпами продаж, которые, как он отметил, начинаются с задержкой в два–три месяца после старта производства.

Продажи модели в России должны открыться до конца 2026 года. В следующем году производитель собирается выпустить не менее 20 тысяч автомобилей.

Ранее экспортные поставки "АвтоВАЗа" распространились на 31 направление. Кроме того, компания остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей с полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства.

Читайте также


бизнестранспортавто

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика