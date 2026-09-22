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22 сентября, 19:16

Культура

Актер "Тайн следствия" Тимофей Ухов умер на 55-м году жизни

кадр из сериала "Галя, у нас отмена!"; режиссеры – Кирилл Васильев, Мехрали Пашаев, Максим Зыков; производство – Keystone Production, Телеканал СТС

Актер Тимофей Ухов, известный по сериалам "Тайны следствия" и "Глухарь. Продолжение", скончался в возрасте 54 лет, сообщила ТАСС его коллега.

По словам собеседницы журналистов, артист умер 21 сентября в Москве у себя дома. Причиной смерти стал сердечный приступ. Коллега актера отметила, что Ухов сильно болел, а после приступа долгое время находился в больнице.

Тело артиста кремируют 24 сентября в Митинском крематории.

Ухов родился 6 февраля 1972 года. В 2011 году он получил образование во ВГИКе, окончив мастерскую Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. В 2021 году там же он прошел повышение квалификации по программе "Продюсер кино и телевидения для цифровой экономики и управления".

Он исполнил роли более чем в 60 фильмах и сериалах, среди них "Дикое поле", "Власик. Тень Сталина", "Московская борзая", "Последний мент", "Курорт цвета хаки", "Чикатило" и "Операция "Престол". В сериале "Тайны следствия" актер сыграл Анатолия Орлова.

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