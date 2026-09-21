TMZ: сын супермодели Синди Кроуфорд умер в 27 лет в реабилитационном центре

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Сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет в реабилитационном учреждении в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы округа.

Смерть Гербера подтвердили представители его семьи. По данным СМИ, он скончался в воскресенье, 20 сентября. Причина смерти не называется, вскрытие еще не завершено.

Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, а также братом модели и актрисы Кайи Гербер. Он начал карьеру модели в подростковом возрасте и сотрудничал с крупными модными брендами.

В 2019 году Гербера задержали за вождение в нетрезвом виде. Позже суд приговорил его к трем годам условного срока и двум дням общественных работ.

Ранее в Лондоне нашли мертвым 44-летнего банкира Николаса Брандрама, приходившегося родственником британскому королю Карлу III. Его обнаружили без сознания дома, и прибывшие медики не смогли его реанимировать. Полиция не выявила признаков насильственной смерти.

Брандрам попадал в поле зрения правоохранителей: его задерживали по подозрению в причастности к инциденту на мосту Патни в мае 2017 года, когда бегун толкнул женщину под автобус, а также подозревали в хранении наркотиков.