Сергей Собянин сообщил о новом пожарно-спасательном отряде на юге Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Даниловском районе столицы приступил к работе новый пожарно-спасательный отряд № 219, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В подразделении несут службу 115 сотрудников. На вооружении отряда – две автоцистерны и автолестница высотой более 40 метров.

Трехэтажное здание возведено для размещения техники и личного состава. В нем оборудовали гараж на четыре автомобиля, учебные классы, служебные кабинеты, комнаты отдыха и тренажерный зал. Учебная башня со скалодромом построена рядом для отработки профессиональных навыков.

Зона ответственности отряда включает сложный комплекс инфраструктуры: пересечение автотрасс и железнодорожных путей, участок внешней стороны Третьего транспортного кольца, Большую кольцевую линию метро и акваторию Кожуховского затона.

В Москве сформирована разветвленная сеть пожарно-спасательных подразделений – более 125, равномерно распределенных по всем районам города. За последние 15 лет город построил 26 зданий пожарных депо, еще 30 капитально отремонтировал.

Столичные пожарные и спасатели располагают современной техникой, среди которой высотные подъемники, санитарные и пожарные вертолеты, многоцелевой пожарно-спасательный корабль, снегоболотоходы и мотовездеходы для работы в труднодоступных местах. Городские власти подчеркивают: противопожарная служба постоянно развивается, чтобы гарантировать высокий уровень защиты москвичей.

Ранее Собянин рассказал, что столичные пожарные и спасатели могут обучаться и повышать квалификацию в специализированном учебно-методическом центре. Всего центр предлагает свыше 120 учебных программ, а отрабатывать навыки на практике можно на специальной учебно-тренировочной площадке.

