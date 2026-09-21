Пришедший в полицию из-за сына москвич получил 13 суток ареста за хулиганство

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Кузьминский районный суд Москвы назначил 13 суток административного ареста мужчине, который пришел в отдел полиции из-за ареста сына. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Мужчина явился в отдел, чтобы узнать о задержании сына – участника массовой драки. В кабинете участкового уполномоченного он начал нецензурно выражаться и отказался прекратить противоправные действия, хотя правоохранители неоднократно этого требовали.

Действия нарушителя квалифицировали по статье "Мелкое хулиганство". Наказание предполагает либо штраф от 500 до 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Суд избрал меру в виде ареста на 13 суток.

Ранее во Владивостоке отцы двух учениц устроили драку в школе после того, как их дочери подрались на перемене. Мужчин вызвали для разбирательства после того, как девочки поругались в коридоре из-за мальчика, однако не смогли решить вопрос мирно и тоже начали драться. В настоящий момент в случившемся разбирается прокуратура.

