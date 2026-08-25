Москвич до полусмерти избил знакомого на балконе жилого дома

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве мужчина до полусмерти избил знакомого на общем балконе жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на Рождественской улице в районе Некрасовка. Жители услышали крики и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска задержали 38-летнего москвича.

По версии следствия, конфликт вспыхнул из-за личной неприязни. Злоумышленник нанес оппоненту множественные удары по голове и туловищу. Подозреваемый ранее был судим.

Пострадавшего с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали. Медики квалифицировали вред его здоровью как тяжкий. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее на Домодедовской улице 20-летний молодой человек сломал череп своему оппоненту в драке. У пострадавшего выявили открытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.