Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 14:42

Происшествия

Москвич до полусмерти избил знакомого на балконе жилого дома

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве мужчина до полусмерти избил знакомого на общем балконе жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на Рождественской улице в районе Некрасовка. Жители услышали крики и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска задержали 38-летнего москвича.

По версии следствия, конфликт вспыхнул из-за личной неприязни. Злоумышленник нанес оппоненту множественные удары по голове и туловищу. Подозреваемый ранее был судим.

Пострадавшего с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали. Медики квалифицировали вред его здоровью как тяжкий. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее на Домодедовской улице 20-летний молодой человек сломал череп своему оппоненту в драке. У пострадавшего выявили открытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Водители подрались у заправки на Ленинградском шоссе

Читайте также


происшествиягород

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика