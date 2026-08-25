Суд в Москве отклонил жалобы Google на взыскание 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

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Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы американской Google International LLC и ирландской Google Ireland Limited на судебные акты, которыми с ирландской компании взыскано около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу обанкротившегося ООО "Гугл". Об этом сообщает РИА Новости.

Председательствующая судья Елена Короткова огласила резолютивную часть постановления: решения нижестоящих инстанций оставлены без изменения, жалобы – без удовлетворения.

В феврале Арбитражный суд Москвы признал незаконными две сделки между российской "дочкой" Google и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018-го. Также под сомнение были поставлены платежи "Гугла" в пользу ирландской компании с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года на сумму свыше 373,7 миллиарда рублей.

Суд применил последствия недействительности платежей, взыскав с Google Ireland Limited около 101,7 миллиарда рублей и 58,6 миллиарда рублей процентов. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил это определение без изменения.

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский через своего представителя пояснил, что отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению доходов российской компании: доля выручки от перепродажи рекламного пространства упала с 20 до 3%.

По мнению управляющего, новый договор заключался для "безболезненного выхода с российского рынка" в санкционном контексте. За 2 месяца до объявления об уходе Google из России "Гугл" перечислил ирландской компании 7 платежей на 46 миллиардов рублей.

Ответчики настаивали, что новый договор был рыночным, поскольку за 9 лет условия на рынке изменились, а старый обеспечивал рентабельность 17–19% при средней по рынку 3,8–6%. Они также указывали на пропуск срока оспаривания сделок.

Ранее компания Google добилась в России регистрации 3 товарных знаков, в том числе логотипа мобильного приложения с функциями искусственного интеллекта AI Edge Gallery. Заявки на регистрацию были поданы в прошлом году, однако решение Роспатент принял лишь в августе текущего.