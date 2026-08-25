25 августа, 12:42Политика
Песков заявил, что ему ничего не известно о самолете ВВС США во Внуково
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о приземлившемся в столичном аэропорту Внуково самолете ВВС США. Данную тему он прокомментировал в ходе брифинга.
Песков добавил, что у российской стороны не запланировано никаких встреч с американскими представителями в Кремле на этой неделе.
Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 сел во Внуково утром 25 августа. При этом уточнялось, что он вылетел из Риги.
Согласно данным о последних перелетах воздушного судна, в столице Латвии он приземлился 23-го числа. Первоначальной точкой отправления указывался город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд.