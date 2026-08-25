Песков заявил, что ему ничего не известно о самолете ВВС США во Внуково

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о приземлившемся в столичном аэропорту Внуково самолете ВВС США. Данную тему он прокомментировал в ходе брифинга.

Песков добавил, что у российской стороны не запланировано никаких встреч с американскими представителями в Кремле на этой неделе.

Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 сел во Внуково утром 25 августа. При этом уточнялось, что он вылетел из Риги.

Согласно данным о последних перелетах воздушного судна, в столице Латвии он приземлился 23-го числа. Первоначальной точкой отправления указывался город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд.

