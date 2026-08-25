Сбой произошел в работе игры Roblox

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Пользователи в России пожаловались на сбой в работе игровой онлайн-платформы Roblox. Это следует из данных портала Downdetector.

За последний час о проблемах сообщили 662 человека. При этом 86% игроков указали на общий сбой, 7% – на трудности в работе мобильного приложения, 5% – на неполадки с сайтом, менее 1% – на сбой сервиса.

Жалобы фиксируются в Ленинградской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Заблокированная в декабре 2025 года в России игра Roblox вновь заработала в стране 10 июня 2026-го. Уточнялось, что компания исполнила требования российского законодательства в полном объеме и пообещала бороться с распространением нежелательного контента, из-за которого ранее доступ к платформе ограничили.

